Минсельхоз РФ продлил запрет на вылов воблы в Волге и Каспийском море до 2028 г.

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Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Министерство сельского хозяйства РФ продлило запрет на промышленный и любительский вылов воблы в Каспийском море, а также в границах водных объектов Астраханской области и Калмыкии до 31 декабря 2027 года.

Соответствующий приказ ведомства размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

Как ранее сообщал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, за 35 лет вылов этой рыбы на Каспии сократился в 60 раз. Для решения этой проблемы регион выходил с инициативой к Росрыболовству и Минсельхозу РФ об ограничении любительского и промышленного вылова воблы на 2024 год. Предложение было поддержано. Позже Минсельхоз РФ принял решение о полном запрете на вылов в 2025-м и 2026 годах.

Также, согласно приказу, введен запрет с 11 декабря 2026 года по 15 февраля 2027 года любительское рыболовство щуки в Каспийском море, в реке Волга и ее водотоках в границах Республики Калмыкия и водных объектах в границах Астраханской области. Ранее в текущем году в этот же период действовало подобное ограничение на вылов щуки.

Кроме того, согласно приказу Минсельхоза РФ, до конца следующего года продлен запрет на вылов плотвы в семи районах Астраханской области, а также запрещено применение определенных орудий лова.