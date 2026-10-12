Школа горит в селе Шилово на Алтае

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Огонь охватил школу в селе Шилово Алтайского края, площадь возгорания составляет порядка 900 кв. м., сообщает ГУ МЧС по региону в понедельник.

"Сегодня поздно ночью поступила информация о возгорании в здании общеобразовательной школы в селе Шилово Калманского района Алтайского края (...) Площадь возгорания составляет порядка 900 квадратов", - говорится в сообщении министерства в мессенджере Мах.

К тушению привлечены 14 пожарных МЧС России и шесть автоцистерн.

Отмечается, что, предварительно, пострадавших нет. Дальнейшая информация уточняется.