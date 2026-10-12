Открытое горение в здании школы на Алтае ликвидировано на площади 900 кв. метров

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Открытое горение ликвидировано на площади 900 кв. метров в алтайском селе Шилово, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по региону.

"Пожарные МЧС России работают на месте пожара в здании школы в селе Шилово Калманского района Алтайского края. На данный момент открытое горение ликвидировано на площади около 900 квадратов. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что к тушению были привлечены 39 пожарных МЧС и 14 единиц техники. Причина происшествия уточняется.