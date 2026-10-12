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Почти 30 землетрясений случилось у берегов Камчатки за неделю

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Сейсмологи за минувшую неделю зарегистрировали 27 наиболее заметных землетрясений, произошедших у берегов Камчатки, сообщает в понедельник Главное управление МЧС России по региону.

"С 5 по 11 октября зарегистрированы 27 сейсмособытий, четыре из которых ощущались в населенных пунктах силой до двух и четырех баллов", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, неделей ранее возле Камчатки произошло 62 землетрясения, шесть из которых ощущались в Петропавловске-Камчатском силой до двух, трех и четырех баллов.

Камчатка Петропавловск-Камчатский землетрясения
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