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Отряд кораблей Северного флота отработал высадку десанта в Арктике на учении

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Отряд кораблей выполнил эпизод тактического учения по разрешению кризисной ситуации в Арктике, в ходе которого отработал высадку морского десанта, сообщает пресс-служба Северного флота в понедельник.

"По условиям учения, противник осуществил захват Дудинского морского порта. Моряки отработали практические действия по высадке морского десанта и деблокированию морского порта от незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении флота.

В ходе отработки задач с борта патрульного корабля "Иван Папанин" вертолетом Ка-29 в назначенный район была доставлена десантно-штурмовая группа морских пехотинцев, информирует пресс-служба.

По ее информации, в ходе учения североморцы отработали зачистку территории порта, захваченной диверсионно-разведывательной группой "противника", с применением беспилотников.

"С подходом к береговой линии реки Енисей большого десантного корабля "Кондопога" из твиндека корабля была выполнена высадка двухзвенных вездеходов ДТ-10ПН "Витязь" с морскими пехотинцами и инженерами отдельного морского инженерного полка Северного флота", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что военнослужащие подразделения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами "противника" предотвратили проход плавательных средств "противника" и ликвидировали патрули на побережье.

"Подразделения бригады морской пехоты и морские инженеры на трех двухзвенных вездеходах ДТ-10ПН "Витязь" высадились на берег реки Енисей. После чего совершили марш и провели операцию по освобождению критически важного объекта, а также деблокировали подъездные пути к порту", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее информации, отряд боевых кораблей Северного флота продолжает решать задачи дальнего похода в Арктике.

Северный флот РФ Арктика учения
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