Законопроект о конвертации накопительной части пенсии в ПДС принят в I чтении

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Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Законопроект, предусматривающий конвертацию накопительной части пенсии граждан в программу долгосрочных сбережений (ПДС), принят Госдумой в первом чтении.

Проект был внесен в Думу правительством в начале ноября. Предполагается, что новые правила начнут действовать с 1 апреля 2027 года.

Реализация положений законопроекта "позволит обеспечить равные права для всех граждан РФ в сфере формирования индивидуальных накоплений и сбережений, в том числе путем устранения различий в требованиях к инвестированию указанных средств, формируемых сейчас в разных накопительных системах и у разных страховщиков, а также обеспечить единство надзора со стороны Банка России в указанной сфере", говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Поправки предусматривают, что для граждан, имеющих накопления в Социальном фонде России, будет сформирован уполномоченный негосударственный пенсионный фонд (УНПФ) с обязательным госучастием. Управлять этими пенсионными накоплениями будет ВЭБ, как это происходит и сейчас в рамках Социального фонда (ВЭБ выполняет функции ГУК для средств так называемых молчунов - тех, кто никогда не подавал заявлений о переводе своих пенсионных накоплений в НПФ либо заявлений о выборе портфеля управляющей компании). При этом в инвестиционный портфель уполномоченного фонда, сформированного за счет перевода пенсионных накоплений из СФР, "будут входить наиболее надежные финансовые инструменты, соответствующие текущим требованиям инвестиционной декларации государственной управляющей компании", говорится в пояснительной записке.

Для тех, у кого пенсионные накопления уже находятся в НПФ, будут открыты счета ПДС в выбранных ранее фондах, на которые будут переведены средства накопительной пенсии.

Граждане смогут самостоятельно выбирать, кто будет управлять их сбережениями: в течение двух лет после перехода каждый участник сможет перевести средства в другой НПФ без потери инвестиционного дохода. Заявление о переходе можно будет подать в период с 1 апреля 2027 года по 31 марта 2029 года.

При переводе накоплений в ПДС не только обеспечивается сохранение всех прав и гарантий для граждан, но и предоставляются дополнительные возможности по распоряжению накопленными средствами и созданию долгосрочных сбережений, пояснял ранее Минфин. В частности, появится возможность получать выплаты в особых жизненных ситуациях (потеря кормильца, а также заболевания, требующие дорогостоящего лечения) и государственное софинансирование (до 36 тыс. рублей ежегодно в течение 10 лет), оформить налоговые вычеты (до 400 тыс. руб. ежегодно), а также возможность гибко выбирать сроки и способы получения выплат. Согласно пояснительной записке к законопроекту, граждане, в частности, получат право самостоятельно выбирать вид выплат по договору долгосрочных сбережений: пожизненная или срочная периодическая выплата.

Также будет обеспечена гарантия сохранности личных внесенных средств и накопленного дохода в пределах 2,8 млн руб. Конвертированные пенсионные накопления и средства софинансирования будут гарантироваться государством в полном объеме с учетом инвестиционного дохода.

Минфин, комментируя ранее законопроект, отмечал, что меняется организационная форма работы с накоплениями, но не подход к управлению инвестициями, что позволит обеспечить защиту интересов граждан.

"Одним из главных принципов управления средствами клиентов НПФ в соответствии с законодательством является обеспечение сохранности средств, а также доходности и ликвидности инвестиционных портфелей. Деятельность НПФ регулирует Банк России. Фонды обязаны соблюдать требования к составу и структуре инвестиционных портфелей, финансовой устойчивости и управлению рисками. Средства клиентов обособлены от собственных средств НПФ и не могут использоваться в интересах самого фонда", - говорилось в комментарии министерства к законопроекту.

Изменения не затрагивают страховую пенсию, назначаемую и выплачиваемую Социальным фондом России, порядок учета индивидуальных пенсионных коэффициентов и трудового стажа остается прежним. Уже назначенные накопительные пенсии продолжат выплачиваться на прежних условиях.

ВЭБ и новый УНПФ

ВЭБ на сегодняшний день управляет средствами свыше 36,5 млн будущих пенсионеров, в том числе так называемых молчунов. Совокупная стоимость активов в портфелях накоплений ВЭБа по итогам первого полугодия 2026 года составляла около 3 трлн рублей.

Законопроект предусматривает, что до 1 января 2037 года для нового уполномоченного фонда с участием ВЭБа будут действовать следующие ограничения:

количество голосов, которыми юрлица, находящиеся под прямым или косвенным контролем РФ, и ВЭБ.РФ в совокупности имеют право распоряжаться в силу участия в уставном капитале уполномоченного фонда на собрании его акционеров, должно составлять более 75%;

количество акций уполномоченного фонда, принадлежащих ВЭБу, должно составлять более 25%.

При этом уполномоченный фонд не может быть добровольно ликвидирован либо реорганизован в форме выделения или разделения.

При осуществлении деятельности по доверительному управлению средствами пенсионных резервов уполномоченного фонда на ВЭБ.РФ будут распространяться требования федеральных законов и нормативных актов ЦБ, регулирующие деятельность управляющих компаний фондов, в части выявления конфликта интересов и управления конфликтом интересов, составления и представления в Банк России отчетности.

Наряду с отчетностью, представляемой в ЦБ, уполномоченный фонд будет составлять годовые отчеты о своей деятельности, представляемые в правительство до 15 июля года, следующего за отчетным. Отчет должен будет включать в себя бухгалтерскую отчетность уполномоченного фонда и аудиторское заключение о ней, годовую консолидированную отчетность, а также отчеты о размещении средств пенсионных резервов.