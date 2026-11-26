Дума одобрила подмосковный эксперимент по застройке жилых и садовых домов

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о проведении в Московской области эксперимента по регулированию застройки и регистрации прав на индивидуальные жилые дома и садовые дома. Эксперимент предлагается провести с 1 марта 2027 года до 1 марта 2030 года.

В частности, устанавливается, что с 1 марта 2027 года после регистрации гражданином или юридическим лицом земельного участка, предназначенного для ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства, уполномоченный орган государственной власти Московской области будет (в течение 30 дней со дня возникновения у гражданина или юридического лица права на такой земельный участок) направлять правообладателям земельных участков градостроительный план такого участка. При этом подача правообладателями заявления о выдаче градостроительного плана не требуется.

Со дня получения градостроительного плана правообладатель такого земельного участка будет считаться извещенным об ограничениях прав на участок, обременениях и о параметрах разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на участке. Также на него возлагается обязанность осуществлять на таком земельном участке строительство, реконструкцию на нем жилых домов, садовых домов и хозяйственных построек с соблюдением указанных ограничений, обременений и параметров, предусматривает закон.

Кроме того, уполномоченный орган правительства Московской области будет передавать в федеральную государственную географическую информационную систему, обеспечивающую функционирование национальной системы пространственных данных, сведения об установленных градостроительным регламентом минимальных отступах от границ такого земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений.

На кадастрового инженера возлагается обязанность отказаться от выполнения кадастровых работ по подготовке технического плана индивидуального жилого дома, садового дома и хозяйственных построек в случае, если параметры указанных объектов капитального строительства не соответствуют требованиям градостроительного регламента, предусмотренного правилами землепользования и застройки, или при строительстве жилого дома, садового дома и хозяйственных построек не соблюдены минимальные отступы от границ земельного участка.

Устанавливается, что правообладатель земельного участка вправе обратиться в уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования Московской области или уполномоченный орган государственной власти Московской области за получением разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности в случае, если такое строительство не может осуществляться с соблюдением минимальных отступов от границ земельного участка.

В случае получения разрешения правообладатель земельного участка обязан передать его кадастровому инженеру для выполнения кадастровых работ в отношении жилого дома, садового дома и хозяйственных построек.