По делу ивановского "вора в законе" в доход государства передадут имущество на 7 млрд рублей

Суд признал экстремистским и запретил действовавшее под его руководством объединение

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Ивановский районный суд признал экстремистской и запретил в России деятельность объединения из 36 человек, долгое время контролировавшего пассажирские перевозки в регионе и причастного к незаконной лесозаготовке, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Суд установил, что объединение действовало с 1990-х годов под руководством так называемого "вора в законе" Рубена Косяна, "положенца" Дениса Карташова и лидера ОПГ "Славянские" Евгения Холоши, убитого в 2016 году. Участники сообщества придерживались идеологии и традиций международного движения "Aреcтaнтское уголoвное единcтво" (AУE, признано в России экстремистским и запрещено).

Установлено, что члены объединения занимались вымогательствами, грабежами, разбоями и силовым переделом экономических сфер влияния.

В 2013 году они установили контроль над рынком пассажирских перевозок региона, в том числе завладели ОАО "Ивановское производственное объединение автовокзалов и пассажирских автостанций" и ОАО "Автовокзал-Иваново", говорится в сообщении.

В дальнейшем сообщество расширило деятельность, в том числе в лесозаготовительной отрасли. Отмечается, что участники объединения неоднократно привлекались к уголовной ответственности, в том числе за занятие высшего положения в преступной иерархии, организацию деятельности экстремистской организации и финансирование экстремистской деятельности.

Суд удовлетворил иск прокуратуры в полном объеме.

В резолютивной части решения суда перечисляются объекты движимого и недвижимого имущества, подлежащие изъятию и обращению в доход государства. По расчету, который представлен суду, стоимость имущества, заявленного к взысканию, превышает 7 млрд рублей.

После вступления решения в законную силу сведения об объединении будут внесены в федеральный перечень организаций, деятельность которых запрещена в связи с экстремистской деятельностью.

Прокуратура Ивановской области уточнила, что участникам объединения принадлежат транспортные средства, около 40 компаний и более 250 дорогостоящих объектов недвижимости, в том числе производственные и промышленные площадки, расположенные в городах Иваново, Вичуга и Москва. В числе номинальных правообладателей имущества числятся также родственники и близкие лица членов объединения, которые помогают управлять бизнесом.

По данным прокуроров, незаконные доходы выводились за границу, а также направлялись на финансирование мероприятий, проводимых против жизни и здоровья граждан, дезорганизацию деятельности органов госвласти, рост активов организованного преступного сообщества.