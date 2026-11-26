Шадаев ожидает регистрации весной минимум двух суверенных моделей ИИ

Также будут зарегистрированы несколько национальных моделей ИИ

Фото: Роман Пименов/ТАСС

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Весной 2027 года в России будут зарегистрированы, как минимум, две суверенные фундаментальные большие модели искусственного интеллекта (ИИ) и несколько национальных; они будут в приоритетном порядке использоваться в здравоохранении, образовании, госуправлении и на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ).

Об этом на "TAdviser SummIT 2026" сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"С 1 марта начинают действовать соответствующие нормы закона. Весной следующего года, думаю, у нас появятся первые претенденты. И я уверен, что у нас суверенных (моделей ИИ - ИФ) будет несколько, несколько вендоров. В этом смысле конкуренцию мы сможем обеспечить", - сказал он.

Отвечая на соответствующий вопрос, министр сказал, что ожидает "хотя бы две" суверенные ИИ-модели. "А национальных (ИИ-моделей - ИФ), думаю, больше будет. (...) Мы за то, чтобы всегда было больше в реестрах наших продуктов, чтобы была конкуренция. В этом смысле сама по себе процедура (регистрации - ИФ) она, мне кажется, будет стимулировать их появление, мы не видим в ней каких-то сверхзагородительных требований", - сказал Шадаев.

Ранее на стратегической сессии с председателем правительства, посвященной теме ИИ, были определены сферы, "где будет приоритет использования суверенных и национальных моделей". "Это выносится на уровень решения правительства, и это сейчас один из главных спорных вопросов", - сказал глава Минцифры.

В данном случае позиция бизнеса схожа с той, которую он высказал по вопросу применения российского программного обеспечения, сказал Шадаев. Крупный бизнес говорит, что открытые модели, иногда более мощные, чем российские аналоги, доступны бесплатно, и для продвижения российских моделей необходим какой-то источник монетизации, спрос для возможности инвестиций в развитие, сообщил он.

"Понятно, что здесь очень сложно конкурировать с хорошими бесплатными открытым моделями. И это как раз баланс, который в рамках стратегической сессии искался: с одной стороны, не усложнять процесс использования открытых моделей, а с другой стороны, стимулировать спрос на российские модели", - отметил он.

По этому вопросу есть противоположные мнения: есть те, кто считает, что нужно разрешить использование только суверенных моделей, а есть те, кто считает необходимым развертывания бесплатных моделей и их дообучение.

В ходе стратегической сессии определили четыре сферы, в которых будет более жесткое регулирование применения суверенных и национальных ИИ-моделей, сказал Шадаев.

"Договорились, что выделим четыре сферы, где развилки эти рассматриваются. Это образование, здравоохранение, госуправление и объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) в отраслях экономики. По этим четырем сферам решение будет принято более гибридно", - сказал Шадаев.

"Мы считаем, что за отдельным исключением в этих четырех направлениях использование суверенных и национальных моделей должно быть обязательным. Но если ты используешь суверенную модель, то можешь параллельно использовать открытую (иностранную - ИФ). В этом смысле мы говорим про равный доступ к модельным задачам, потому что у нас (тогда - ИФ) возникает прозрачный бенчмарк, и мы видим, насколько открытые модели решают задачи иногда лучше, чем российские. А у российских возникает дополнительный стимул для того, чтобы на уровне харнеса (правил вокруг языковой модели - ИФ) многие вещи донастраивать так, чтобы конкретный сервис, который оказывается, был лучше", - сказал министр.

Шадаев отметил, что Минцифры выступает за то, чтобы "было обязательным использование суверенных и национальных моделей, но при возможности использовать открытые для сохранения конкурентного масштаба", чтобы у российских разработчиков была мотивация для совершенствования отечественных ИИ-моделей.

Он напомнил, что суверенная модель является полностью созданной на отечественных технологиях, тогда как национальная модель создана с использованием заимствований.

"У меня есть понятная аналогия, не знаю, насколько она уместная. Суверенная модель не имеет заимствованных компонентов, а национальная, в том числе открытая, имеет заимствования. Если брать понятную аналогию, то суверенная модель это модель, которая родилась естественным образом, а национальная модель, - это когда вы пришли в детский дом и усыновили трехмесячного китайца, а дальше воспитали его. Если по-простому обозначить водораздел, то, наверное, примерно так", - сказал глава Минцифры.

Он обратил внимание на разницу между использованием открытого кода (open-source) и открытых ИИ-моделей. "Open-source используется как компоненты, которые как мы знаем, очень сильно "допиливаются" под конкретные задачи, донастраивают под значения базового репозитория. Здесь чуть более сложный вопрос. И если по открытому софту весь код лежит (в доступе - ИФ), то в открытых моделях все равно остается какая-то закрытая часть", - сказал Шадаев.

В соответствии с федеральным законом о поддержке ИИ, суверенная большая фундаментальная ИИ-модель должна быть полностью разработана в России, а в национальной модели могут использоваться решения с открытым исходным кодом, однако ее существенные характеристики должны определяться российским разработчиком. При этом обе модели должны хранить и обрабатывать данные на территории России. Суверенные и национальные модели получат приоритетный доступ к государственной поддержке, сообщали в середине июля в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, отвечавшего на тот момент за цифровизацию.