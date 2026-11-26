Атака БПЛА на "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае длилась до утра

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Более 10 БПЛА достигли цели на территории АО "Невинномысский Азот" (Ставропольский край, входит в "ЕвроХим") в результате ночной атаки, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров журналистам в четверг.

"Мы сейчас завершаем оценку ущерба, которая у нас произошла в Ставропольском крае. Было 88 аппаратов, из которых 12, как мы видим, что, к сожалению, достигли цели на территории "Невиномысского Азота". Атака была в течение трех часов, с 2:00 до 5:00 по московскому времени", - сказал Владимиров.

Он добавил, что повреждения зафиксированы и на других объектах: на крыше спортзала одной из школ, в здании Северо-Кавказского федерального университета. В двух многоквартирных домах выбиты окна, повреждена крыша одного частного дома.

Ранее глава Ставрополья сообщил, что в ночь на четверг в Невинномысске отражена массированная атака БПЛА на промышленную инфраструктуру. По предварительным данным, зафиксировано падение обломков беспилотников в районе производственных и энергетических объектов, есть повреждения.

К медикам обратились два человека. Врачебная помощь оказана, угрозы для жизни нет. Один из пострадавших госпитализирован.

Все системы жизнеобеспечения в городе действуют в нормальном режиме, уточнил губернатор.