Минпромторг ждет сокращения выплавки стали в России в 2026 году до 65 млн тонн

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В России в 2026 году выплавка стали может сократиться на 4,4%, до 65 млн тонн, прогнозирует Минпромторг.

"На внутреннем рынке сохраняется непростая ситуация, связанная со сдержанным спросом со стороны основных металлопотребляющих отраслей строительства, энергетики и машиностроения, - сказал журналистам министр промышленности и торговли Антон Алиханов. - При этом увеличение спроса в летний период позволило несколько улучшить динамику производства".

Он также отметил, что "несмотря на сложившуюся конъюнктуру, российские металлургические предприятия продолжают реализацию крупных инвестиционных проектов, направленных на модернизацию производственных мощностей и освоение новых видов продукции".

В 2025 году выпуск стали в стране составил около 68 млн тонн.

По словам Алиханова, "в текущем году экспортная динамика во многом определяется логистическими возможностями и условиями поставок на традиционные внешние рынки". Основные ограничения, по его словам, связаны с транспортировкой продукции через Азово-Черноморский бассейн и высокой загрузкой альтернативных маршрутов. При этом российские металлургические предприятия продолжают работу по диверсификации экспортных поставок, освоению новых рынков и развитию сотрудничества с дружественными странами.

Министр напомнил, что в 2025 году был впервые зафиксирован рост экспорта стальной продукции - объем поставок увеличился на 20% и достиг 27,9 млн тонн.

В январе - августе 2026 года экспорт стальной продукции составил 17,1 млн тонн, что 8,8% ниже показателя за аналогичный период 2025 года.

Комментируя ситуацию с введением акциза на импортную сталь и вероятные сроки, глава министерства заявил, что Минпромторг совместно с заинтересованными ведомствами продолжает проработку данного вопроса.

"Наша основная задача обеспечить равные конкурентные условия для российских производителей и поставщиков импортной металлопродукции. Сегодня отечественные металлургические предприятия уплачивают акциз на жидкую сталь, в то время как в отношении импортируемой продукции аналогичный механизм не применяется, - сказал он. - С учетом позиции отраслевого сообщества нами подготовлены предложения по перечню металлопродукции, на которую может быть распространен соответствующий механизм. При этом рассматривается его применение исключительно в отношении продукции из стран, не входящих в ЕАЭС. Окончательные параметры и сроки реализации инициативы будут определены по результатам межведомственного согласования".