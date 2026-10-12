Минобороны РФ сообщило о контроле обстановки в Константиновке при помощи БПЛА

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Российские военные контролируют обстановку в Константиновке при помощи разведывательных дронов, сообщило Минобороны РФ в понедельник.

"Военнослужащие подразделений закрепления 84-й мотострелковой дивизии и 72-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск при поддержке расчетов разведывательных БПЛА подразделений войск беспилотных систем продолжают выполнять задачи по контролю обстановки в освобожденной Константиновке ДНР", - говорится в сообщении ведомства.

По его информации, ВСУ предпринимают попытки дистанционного минирования дорог в городе при помощи беспилотников.

В ведомстве отметили, что военнослужащие "Южной" группировки осматривают дороги, территории промышленных зон и лесополосы, здания и подвалы жилых домов в Константиновке.