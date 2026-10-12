Четыре человека пострадали в ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Кузбассе

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Автомобиль скорой медицинской помощи столкнулся с легковушкой в городе Белово в Кемеровской области, четыре человека пострадали, сообщает в понедельник Главное управление МВД по Кузбассу.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 20:30 (16:30 по Москве) на пересечении улиц Ленина и Юбилейной.

"Предварительно установлено, что на перекрестке произошло столкновение автомобиля скорой помощи, который ехал по улице Ленина на вызов с включенными световыми спецсигналами на запрещающий сигнал светофора, и иномарки Lifan, двигавшейся по улице Юбилейной", - говорится в сообщении.

После столкновения автомобиль скорой опрокинулся. В момент ДТП пациентов внутри не было.

Водители обоих транспортных средств, а также два фельдшера получили травмы.