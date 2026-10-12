Авиарейсы задерживаются в аэропортах Сибири

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Транспортные прокуроры Западной Сибири контролируют соблюдение прав пассажиров задержанных авиарейсов, сообщает в понедельник пресс-служба надзорного ведомства.

"Сегодня в международных аэропортах Барнаул, Горно-Алтайск, Красноярск, Новокузнецк, Новосибирск и Омск объявлены задержки рейсов авиакомпаний "Аэрофлот", "Победа", "Смартавиа", "Россия", "Сибирь", "Азимут" в города Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Бангкок (Таиланд)", - говорится в сообщении.

Также отменен рейс № 1555 авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Новосибирск - Москва.

Транспортными прокуратурами проводятся надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса.