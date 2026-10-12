МЧС РФ и чрезвычайное ведомство КНДР подписали план совместных мероприятий до 2029 года

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - МЧС России и министерство по делам стихийных бедствий КНДР подписали план совместных мероприятий на 2027-2029 годы. Подписи под документом поставили руководители чрезвычайных ведомств обеих стран Александр Куренков и Ким Чхоль Нам.

План включает в себя четыре направления работы - это подготовка и повышение квалификации специалистов чрезвычайного ведомства КНДР на базе Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС, оказание МЧС России содействия корейской стороне в приобретении пожарной и спасательной техники российского производства.

Документ предусматривает визит делегации МЧС России в КНДР для ознакомления с опытом ликвидации последствий стихийных бедствий и оказания помощи пострадавшему населению, а также визит делегации чрезвычайного ведомства КНДР в МЧС России для проведения переговоров о направлениях дальнейшего развития сотрудничества.

Глава МЧС России констатировал, что российско-корейское сотрудничество в области предупреждения и ликвидации ЧС развивается в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. "Убежден, что взаимодействие чрезвычайных ведомств России и Кореи представляет взаимный интерес и является необходимым для наших стран", - заключил Куренков.