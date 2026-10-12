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Над Калужской областью сбито 37 беспилотников

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о ликвидации 37 украинских дронов над регионом.

"За вчерашний вечер и минувшую ночь силами ПВО уничтожены 37 БПЛА над территориями Боровского, Износковского, Кировского, Людиновского, Малоярославецкого, Тарусского, Ферзиковского, Юхновского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска", - написал Шапша в своем канале в Мах в понедельник.

Предварительно, пострадавших и разрушений нет, добавил глава региона.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 октября 2026 года Военная операция на Украине
Калужская область БПЛА
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