Над Калужской областью сбито 37 беспилотников

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о ликвидации 37 украинских дронов над регионом.

"За вчерашний вечер и минувшую ночь силами ПВО уничтожены 37 БПЛА над территориями Боровского, Износковского, Кировского, Людиновского, Малоярославецкого, Тарусского, Ферзиковского, Юхновского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска", - написал Шапша в своем канале в Мах в понедельник.

Предварительно, пострадавших и разрушений нет, добавил глава региона.