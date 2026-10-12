Минобороны заявило об ударах по четырем украинским локомотивам

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по четырем локомотивам, связанным с украинской армией, сообщило Минобороны.

Цели поражены беспилотниками "Герань" в районе Одессы, Кривого Рога и Пятихатки Днепропетровской области.

Кроме того, продолжались удары беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры Украины, ночью было поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса грузы военного назначения, информирует министерство.