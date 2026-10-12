СКР сообщил о передаче в суд с начала года 57 дел против подростков о поджогах

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - С начала года следователи управлений СК на транспорте передали в суды 39 уголовных дел в отношении 57 подростков в возрасте от 14 до 17 лет, которых обвиняли в поджогах объектов транспортной инфраструктуры и станций связи по заданию украинской разведки, сообщила представитель СКР Светлана Петренко.

Кроме того, "на основании собранных следственными органами СК России доказательств уже вынесены приговоры в отношении 18 фигурантов в возрасте от 14 до 31 года - они осуждены к лишению свободы на срок от 5 до 21 года".

Террористическая и диверсионная деятельность несовершеннолетних была пресечена во взаимодействии с ФСБ и МВД в двадцать одном регионе.

В частности, по данным СКР, в Челябинской области 21-летний местный житель, "находясь на связи с украинскими кураторами посредством мессенджера Телеграм, за денежное вознаграждение вовлек четырех 17-летних подростков в совершение ряда поджогов железнодорожного оборудования, обеспечивающего управление поездами и светофорами".

"В одном случае осужденным удалось совершить диверсию, а в другом - они были задержаны на месте преступления сотрудниками УФСБ. Приговором суда организатору диверсий назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы, а четырем соучастникам - от пяти до восьми лет лишения свободы", - сказала Петренко.

На минувшей неделе в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что суды приговорили к срокам от 10 до 26 лет колонии 39 россиян из 17 субъектов страны, которых для совершения диверсий и поджогов завербовали украинские спецслужбы.

По данным ФСБ, осужденные были завербованы в группах по поиску быстрого заработка. При этом после выполнения заданий кураторы блокировали их аккаунты либо перечисляли вознаграждение значительно меньше обещанной суммы.

В их отношении возбуждены и расследованы уголовные дела по ст. 275 (государственная измена), ч. 1 и ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 1 ст. 205. 1 (содействие террористической деятельности), ч. 2 ст. 205. 5 (участие в деятельности террористической организации), ч. 1 и ч. 2 ст. 281 (диверсия), ч. 3 ст.30, ч. 2 ст. 281 (покушение на диверсию), ст. 281. 2 (прохождение обучения в целях в целях осуществления диверсионной деятельности), ч. 3ст. 174. 1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем) УК.