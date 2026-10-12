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Суд вынес приговоры отцу и дочери, передававшим информацию Украине о военных РФ

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд приговорил к 18 и 7 годам колонии отца и дочь, которые собирали и передавали Украине информацию о российских военных, а также планировали уехать из РФ и принять участие в боевых действиях, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Суд постановил приговорить Мишанина к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а последующих - в колонии строгого режима. Его дочь Мишанина приговорена к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима",- сказали в ЦОС.

По данным спецслужбы, осуждённые инициативно установили контакт в интернете с представителем украинской террористической организации, вербовавшим добровольцев в состав военизированных подразделений ВСУ. В ФСБ сообщили, что по заданию куратора отец и дочь собирали и передавали украинской стороне информацию о военнослужащих и объектах Вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированных в регионе, а также планировали выезд на территорию Украины для участия в боевых действиях. Они были задержаны в Сочи при попытке выезда из страны.

Следственным отделом УФСБ по Краснодарскому краю возбуждены и расследованы уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 275 (государственная измена), ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205. 5 (приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической) УК России.

Сочи ФСБ Краснодарский край Украина
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