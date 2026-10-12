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Сервис для обучения нейросетей военного назначения создан в Минобороны России

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В российском военном ведомстве создан сервис, предоставляющий доступ разработчикам беспилотных систем к данным объективного контроля боевого применения дронов с целью обучения нейросетей военного назначения, сообщает министерство обороны РФ.

"Новый сервис обеспечивает доступ разработчикам беспилотных систем в специализированное хранилище, предоставляющее подготовленные видеоматериалы результатов применения FPV-дронов и других беспилотников коптерного и самолётного типа", - говорится в сообщении Минобороны, распространённом в понедельник.

По словам замминистра обороны РФ Дмитрия Щербинина, под руководством которого реализуется данный проект, "в настоящее время к сервису подключено более 40 организаций, которые занимаются обучением нейросетей, в том числе для их интеграции в свои боевые беспилотные системы".

"Также специалистами Минобороны России создан единый унифицированный классификатор распознавания данных для машинного обучения систем искусственного интеллекта, что позволяет разработчикам эффективно, структурировано и по единому замыслу работать с базой данных", - информирует ведомство.

"Результаты работы разработчиков беспилотных систем военного назначения загружаются обратно в сервис, где информация проходит проверку на полноту и соответствие формату классификатора, что позволяет Минобороны России использовать этот массив данных для создания и обучения своих нейросетей", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, такой подход "позволяет повышать устойчивость и адаптивность Вооружённых сил Российской Федерации к современным вызовам в сфере искусственного интеллекта".

"Сервис обеспечен информационной безопасностью на основе сертифицированных средств защиты информации с использованием современных средств криптографии и аутентификации", - заявили в ведомстве.

Минобороны России
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