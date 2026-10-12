Шадаев разъяснил позицию по привязке цен на мобильную связь к тарифам ЖКХ

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев разъяснил позицию по привязке цен на мобильную связь к тарифам ЖКХ.

"Здесь скорее речь шла о том, что так как связь имеет у нас важнейший социальный характер, то тарифы эти должны расти не больше, чем коммунальные. Контекст был такой", - сказал Шадаев на заседании комитета Госдумы по информационной политике.

Так министр по просьбе главы комитета Госдумы Сергея Боярского прокомментировал заявление председателя ГД Вячеслава Володина, который ранее выразил мнение депутатов о неприемлемости привязки роста тарифов ЖКХ и возможного повышения операторами тарифов связи.

"Посыл, который давал Минцифры, в том, что с учетом такой большой социальной значимости связи, с учетом того, что, в общем, перед ведомством стоят масштабные задачи, связанные с запуском полноценных 5G, российских базовых станций, перехода на российские ядра, и дополнительно на все, что касается усиления мер защиты, физической защиты объектов инфраструктуры - здесь мы как раз понимаем, отрасль должна инвестировать значимые средства, чтобы обновление этих сетей происходило в опережающем режиме. Но, при этом, все равно мы считаем, что в общем это не должно расти быстрее и выше, чем тариф, который государством регулируется", - отметил Шадаев.

Он добавил, что механизмы тарифообразования на услуги ЖКХ и связь абсолютно разные.