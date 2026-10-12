Поиск

Шадаев разъяснил позицию по привязке цен на мобильную связь к тарифам ЖКХ

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев разъяснил позицию по привязке цен на мобильную связь к тарифам ЖКХ.

"Здесь скорее речь шла о том, что так как связь имеет у нас важнейший социальный характер, то тарифы эти должны расти не больше, чем коммунальные. Контекст был такой", - сказал Шадаев на заседании комитета Госдумы по информационной политике.

Так министр по просьбе главы комитета Госдумы Сергея Боярского прокомментировал заявление председателя ГД Вячеслава Володина, который ранее выразил мнение депутатов о неприемлемости привязки роста тарифов ЖКХ и возможного повышения операторами тарифов связи.

"Посыл, который давал Минцифры, в том, что с учетом такой большой социальной значимости связи, с учетом того, что, в общем, перед ведомством стоят масштабные задачи, связанные с запуском полноценных 5G, российских базовых станций, перехода на российские ядра, и дополнительно на все, что касается усиления мер защиты, физической защиты объектов инфраструктуры - здесь мы как раз понимаем, отрасль должна инвестировать значимые средства, чтобы обновление этих сетей происходило в опережающем режиме. Но, при этом, все равно мы считаем, что в общем это не должно расти быстрее и выше, чем тариф, который государством регулируется", - отметил Шадаев.

Он добавил, что механизмы тарифообразования на услуги ЖКХ и связь абсолютно разные.

Максут Шадаев Госдума Сергей Боярский Вячеслав Володин Минцифры РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Падение перевозок группы "Аэрофлот" в сентябре ускорилось до 4,2%

Мосгорсуд признал законным штраф Roblox в 4 млн рублей за пропаганду ЛГБТ

 Мосгорсуд признал законным штраф Roblox в 4 млн рублей за пропаганду ЛГБТ

"Циан" работает в ограниченном функционале после аварии у инфраструктурного партнера

 "Циан" работает в ограниченном функционале после аварии у инфраструктурного партнера

Минсельхоз США резко сократил прогноз экспорта пшеницы из России в 2026/27 сезоне

 Минсельхоз США резко сократил прогноз экспорта пшеницы из России в 2026/27 сезоне

Основная сессия на рынке акций открылась ростом индексов МосБиржи и РТС на 3,2%

Уничтожено 16 беспилотников, летевших на Москву

Рынок акций РФ открылся взлетом индексов МосБиржи и РТС на 3,3%

Складское помещение горит на 2,5 тыс. кв. м в Подмосковье

Глава МИД Ирана призвал Эр-Рияд искать политическое решение конфликта с хуситами
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12252 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 123 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3880 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 195 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 5 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 148 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов