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Военные РФ сообщили о взятии под контроль двух сел в Запорожской области и ДНР

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России взяли под контроль два села - Никольское в Запорожской области и Лидино в ДНР, сообщает министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, решительными действиями освободили населённый пункт Никольское Запорожской области", - говорится в сообщении ведомства, распространённом в понедельник.

По данным Минобороны, войска группировки "Центр" в результате активных действий взяли под контроль село Лидино.

Подразделения группировки "Восток" за сутки нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Ивановка, Подгавриловка, Коломийцы, Орестополь, Скотоватое Днепропетровской области, Васиновка, Терновка и Вольнянка Запорожской области.

В зоне ответственности группировки "Восток" ВСУ потеряли свыше 275 военнослужащих, боевую бронированную машину и 12 автомобилей, говорится в сводке.

Войска группировки "Центр" в ходе боёв нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ и трёх бригад Нацгвардии в районах населённых пунктов Старорайское, Новоандреевка, Марьевка, Новоявленка, Святогоровка, Белозерское, Веселая Гора (ДНР), Андроновка и Тарасовка Днепропетровской области.

"Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери украинских вооружённых формирований составили до 330 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и станция радиоэлектронной разведки", - сообщает Минобороны.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Волчий Яр, Березовка, Благодатовка, Тамаргановка, Осиново, Малеевка и Грушевка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке.

Войска "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Ясногорка, Беленькое, Николаевка, Василевская Пустошь, Дружковка, Семеновка, Краматорск и Славянск (ДНР).

Тут противник потерял до 195 военнослужащих, боевую бронированную машину, 23 автомобиля, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы, сказано в сообщении.

"Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Орехов, Кушугум, Запасное и Преображенка Запорожской области. Уничтожены более 40 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 19 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы", - сообщает министерство обороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 октября 2026 года Военная операция на Украине
ДНР Запорожская область Минобороны РФ
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