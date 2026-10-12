Минобороны РФ заявило о создании условий для продвижения на добропольском направлении

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Взятие под контроль села Лидино в ДНР позволило группировке войск "Центр" создать условия для дальнейшего продвижения в глубину обороны ВСУ на добропольском направлении, заявили в Минобороны РФ в понедельник.

"Освобождение Лидино позволило подразделениям группировки улучшить положение на линии боевого соприкосновения и создать условия для дальнейшего продвижения в глубину обороны противника на Добропольском направлении СВО", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в Доброполье штурмовые группы продвинулись в центральной и северно-западной частях города.

"Подразделения морской пехоты продолжили зачистку западных кварталов города и территории шахты "Добропольская"", - сказано в сообщении.

В Минобороны РФ заявили, что за сутки подразделения группировки взяли под контроль 216 зданий, в том числе четыре производственных сооружения. Потери ВСУ составили до 35 украинских военнослужащих, сказано в сообщении.

Военное ведомство опубликовало кадры боевой работы группировки "Центр" в ходе боев за населенный пункт Лидино в ДНР.