Разлив дизеля произошел на Соловках из-за повреждения трубопровода

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа инициировала проверку по факту разлива дизельного топлива на территории Соловецкого архипелага, сообщает пресс-служба ведомства.

"По предварительной информации, 11 октября при производстве земляных работ подрядчиком в поселке Соловецкий в районе набережной бухты Благополучия произошло пробитие топливопровода, вследствие чего произошел разлив дизельного топлива по грунту с попаданием в акваторию", - говорится в сообщении.

Течь устранили, служба спасения установила боновые заграждения, организованы работы по откачиванию вакуумной установкой загрязненной воды и сбору нефтепродуктов.

Как сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах региона, в почву попало 400 л топлива, в акваторию - 300 л.