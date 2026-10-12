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В Москве назвали условия для устойчивости мирового энергетического развития

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Россия считает недопустимым использование санкций, торговых барьеров и диверсий против критической энергетической инфраструктуры при формировании справедливой, равноправной, сбалансированной и устойчивой модели мирового энергетического развития, заявил посол по особым поручениям МИД Юрий Сентюрин.

"В условиях беспрецедентного внешнего давления наша страна сохраняет за собой позиции одного из крупнейших игроков на глобальных энергорынках, последовательно расширяет географию и масштабы энергосотрудничества, в том числе на площадке Международного энергетического форума", - заявил он.

Посол акцентировал "важность координации действий для формирования справедливой, равноправной, сбалансированной и устойчивой модели мирового энергетического развития, отметив, что при формировании такой модели недопустимо использование санкций, торговых барьеров и диверсий против критической инфраструктуры", отметили на Смоленской площади.

Дипломат подчеркнул, что Россия занимает "уникальное место в мировой экономике и энергетике, являясь одновременно крупным производителем, потребителем, надёжным и ответственным экспортёром энергоресурсов".

МИД Юрий Сентюрин
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