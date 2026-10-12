Почти 40 тыс. человек в четырех регионах РФ остались без света на прошлой неделе

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Более 38 тыс. человек находились без энергоснабжения из-за непогоды в четырех регионах России на прошлой неделе, сообщили в пресс-службе МЧС РФ в понедельник.

"В четырех субъектах без энергоснабжения находились более 38 тыс. человек. Аварийно-восстановительные работы завершены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на прошедшей неделе в 19 регионах обстановка осложнялась опасными и неблагоприятными метеоявлениями.

При этом вводились ограничения движения на трех участках дорог в трех регионах. В настоящее время ограничение действует на одном участке дороги в Камчатском крае.