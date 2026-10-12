Росстандарт запретил допуск на рынок РФ ряда грузовиков и спецтехники четырех китайских компаний

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Росстандарт запретил допуск на российский рынок ряда моделей грузовиков китайских Dongfeng, Foton, XCMG и JAC по итогам внеплановых выездных проверок их официальных представителей и заводов - изготовителей спецтехники на базе шасси некоторых иностранных марок, сообщила пресс-служба ведомства.

Ограничения были наложены по итогам проверок соблюдения техрегламента Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств. Формальной причиной, согласно сообщению Росстандарта, стали "нарушения обязательных требований, которые представляют опасность здоровью и жизни как самих водителей транспортных средств, так и других участников дорожного движения, в том числе пешеходов".

"К таким нарушениям относятся, в частности, несоответствия транспортных средств обязательным требованиям в части тормозных систем, выброса видимых загрязняющих веществ, травмобезопасности наружных выступов, мест крепления ремней безопасности, защитных свойств кабин, оснащения устройством вызова экстренных оперативных служб, внешнего и внутреннего шума транспортных средств, оснащения устройствами освещения и световой сигнализации, оснащения боковыми и задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов и др.", - уточняется в пресс-релизе ведомства.

По результатам проверок запрещен выпуск в обращение в РФ грузовиков Dongfeng типа DFRZ-35, Foton типа 77N5BJ, JAC типа K7, а также автотехники XCMG типов XCT50G5-1S, XCA200G7-1S. "Аналогичные меры по итогам проверочных мероприятий были предприняты также и в отношении заводов - изготовителей специальных и специализированных транспортных средств следующих типов: 77ADJL (на базе транспортного средства JAC), SE27 (на базе транспортного средства KIA), TD-001 (на базе транспортного средства Shacman), N382a-A2 (на базе транспортного средства FAW), KFN332 (на базе транспортного средства Ford)", - сообщает Росстандарт.

Ведомство выдало официальным представителям автопроизводителей и заводам-надстройщикам предписания о необходимости провести отзывные кампании для устранения выявленных нарушений.

"В настоящее время все представительства и заводы-изготовители уже уведомили Росстандарт о том, что приостановили реализацию продукции, в отношении которой выявлены нарушения, а также начали разработку программ мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни и здоровью граждан, которые будут проанализированы Росстандартом и, в случае достаточности в них соответствующих мероприятий по устранению нарушений, согласованы", - говорится в пресс-релизе.

Росстандарт подчеркивает, что и в будущем при выявлении подобных нарушений будет принимать предусмотренные законом меры, включая приостановку выпуска автомобилей в обращение. Ведомство, как сообщалось, делало это и ранее. Так, в прошлом году под запрет продаж уже подпадали грузовики Dongfeng, Foton, FAW, Sitrak и Shacman - в частности, популярная на рынке модель SX3258. Пример последней ведомство вспоминает в своем пресс-релизе, поясняя, что "по итогам устранения выявленных нарушений, Росстандартом издается приказ о снятии ранее наложенных ограничений". "Так, недавно ведомством были сняты ограничения выпуска в обращение колесных транспортных средств Shacman SX3258", - отмечается в сообщении.