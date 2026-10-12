В Кремле на фоне предложения о перемирии заявили о желании достичь долгосрочного мира

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В Кремле, комментируя предложение президента Украины Владимира Зеленского о 60-дневном перемирии для проведения президентских выборов в этой стране, заявили, что в Москве хотят не временного прекращения огня, а долгосрочного мира, и готовы делать для этого все.

"В Кремле неоднократно говорили, и президент Путин, и на других уровнях: мы хотим не перемирия, мы хотим долгосрочного мира и готовы делать для этого все возможное", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующую инициативу Зеленского.

Контакты по возможному российско-украинскому энергетическому перемирию продолжаются, заявил Песков.

"Продолжаются контакты. По мере того, как нам будет что сказать по этой теме, мы обязательно вас проинформируем", - сказал он журналистам.

Так представитель Кремля ответил на просьбу подтвердить слова президента США Дональда Трампа о том, что Россия и Украина согласились на подобное перемирие.