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Землетрясение зарегистрировано возле Северных Курил

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5 произошло в ночь на вторник возле Северных Курил Сахалинской области, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 5 зарегистрировано в ночь на 13 октября в Тихом океане с эпицентром в 152 км восточнее необитаемого острова Матуа. Очаг залегал на глубине 43 км под морским дном", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в населенных пунктах Курильских островов сейсмическое событие не ощутили, тревога цунами не объявлялась.

Северные Курилы землетрясение
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