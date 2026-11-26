"Газпром" предложил строить трубу до Мурманска через механизм регуляторного контракта

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - "Газпром" предложил реализовать проект строительства магистрального газопровода "Волхов - Мурманск" при помощи механизма регуляторного контракта, сообщил на форуме "Газ России 2026" начальник департамента ПАО "Газпром" Виталий Хатьков.

В 2025 году по итогам поездки в Мурманск президент РФ Владимир Путин дал поручение "обеспечить до 2030 года завершение строительства (за счет внебюджетных источников) и ввод в эксплуатацию магистрального газопровода "Волхов - Мурманск". Магистраль, общая протяженность которой превысит тысячу километров, строится из труб диаметром 1400 мм, она рассчитана на рабочее давление 11,8 МПа. В свою очередь, "НОВАТЭК" планирует построить в Мурманской области крупнотоннажный завод "Мурманский СПГ".

Было дано поручение рассмотреть возможность распределения части издержек на строительство газопроводов до регионов на всю газотранспортную систему. Правительство должно было к 1 июля представить предложения по механизму формирования оптовой цены на газ для потребителей Мурманской области и Карелии. Также было поручено представить предложения по формированию тарифа на транспортировку газа для проекта "Мурманский СПГ" с учетом возврата инвестиций в строительство газопроводов к Мурманску. Глава государства предложил рассмотреть возможность заключения в этих целях соглашения между ФАС, правительствами Мурманской области и Карелии, а также "Газпромом", "НОВАТЭКом" и другими крупными потребителями природного газа и при необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство.