Путин потребовал обеспечить россиянам выбор между отечественными и иностранными ИИ-агентами

Фото: Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Для граждан РФ должна быть предусмотрена возможность выбора использования ИИ-агентов, в том числе отечественных, для использования на мобильных устройствах, заявил в четверг президент России Владимир Путин, выступая на AI Journey.

"Для всех операционных систем, которые действуют в России на мобильных устройствах, нужно предусмотреть так называемое "окно выбора" - то есть у гражданина будет не единственное предустановленное приложение с искусственным интеллектом, причем зарубежное, а он сможет выбирать, какой моделью или ИИ-агентом, в том числе отечественных компаний, воспользоваться", - сказал он.

Путин также поручил правительству предложить дополнительные решения, включая законодательные, для формирования экономической основы для инвестиций в модели суверенного искусственного интеллекта.

"Нужно сформировать экономическую основу для инвестиций в модели суверенного искусственного интеллекта через создание условий для их ускоренного повсеместного внедрения. Прошу правительство предложить дополнительные решения, в том числе на законодательном уровне. А компании, органы власти должны обеспечить постоянную обратную связь с отечественными разработчиками, чтобы наращивать качество и возможности суверенных моделей", - подчеркнул Путин.