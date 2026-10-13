В Ставропольском крае отражают атаку БПЛА на промзону Невинномысска

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Атаку беспилотников на промышленную зону Невинномысска отражают в Ставропольском крае, сообщил глава региона Владимир Владимиров.

"В Невинномысске отражают налет вражеских БПЛА, нацеленный в сторону промзоны города. Работает ПВО, есть сбития. Не приближайтесь к обломкам летательных аппаратов", - написал губернатор в своем канале в "Max".

Владимиров также проинформировал о режиме беспилотной опасности, который действует на всей территории края.