Минобороны РФ заявило о поражении в Николаевской области логистического центра "Новая почта" и склада БПЛА

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в ходе ночных ударов нанесли поражение логистическому центру "Новая почта", используемому в интересах армии Украины, а также поразили склад беспилотников в Николаевской области, заявили в Минобороны РФ во вторник.

"В Николаевской области (поражен - ИФ) логистический центр "Новая почта" в населенном пункте Терновка, используемый для хранения грузов двойного назначения, предназначенных для обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, удар также нанесен по складу беспилотных летательных аппаратов в населенном пункте Мешково-Погорелово Николаевской области.

Также российские военные минувшей ночью поразили сухогруз в Бугском лимане, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, судно доставляло в порт Николаев грузы военного и двойного назначения.