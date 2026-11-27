Семьдесят квартир многоквартирного дома повреждены в Новороссийске из-за БПЛА

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Восстановлена подача газа в двух подъездах жилого дома в Новороссийске, в котором в результате атаки БПЛА повреждения получили десятки квартир, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в пятницу.

"В результате атаки БПЛА в Новороссийске в 70 квартирах повреждено остекление. Самые серьезные повреждения получила одна из квартир на последнем этаже. В двух из четырех подъездов уже восстановили подачу газа", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что специалисты проводят обходы, обследуют поврежденные квартиры и помогают жильцам. Прилегающую территорию расчищают от осколков и мусора, оконные проемы закрывают пленкой.

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу в Новороссийске в результате атаки БПЛА повреждения получили многоквартирный дом, два частных дома и котельная. Пострадали три человека.