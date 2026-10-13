Российский АПК более 70% продукции производит в зонах засушливого климата

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Около 123 млн га земель сельхозназначения в России находятся в зонах засушливого климата. Это 30 регионов, где проживает около половины населения страны и производится более 70% аграрной продукции, сообщил Минсельхоз после технической сессии высокого уровня в ФА, посвященной восстановлению деградированных сельхозземель.

Принявшая в ней участие замминистра сельского хозяйства Марина Афонина рассказала о российских мерах по сохранению плодородия почв.

В России развивается обводнение и орошение территорий, строятся, реконструируются и модернизируются оросительные и осушительные системы, сообщил Минсельхоз. Кроме того, около 12 млн га земли ежегодно обследуются для своевременного выявления угроз. Эти меры позволяют сохранять продуктивность сельхозугодий, повышать устойчивость производства и снижать риски засух и деградации почв.

По словам Афониной, в этой сфере важно развивать международное сотрудничество. Россия готова к взаимодействию в области восстановления деградированных земель, мониторинга и обмена технологиями.

В России с 2022 года действует госпрограмма "Земля" (госпрограмма по вовлечению в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса), рассчитанная на 10 лет. За этот период планируется ввести в оборот 13,2 млн га неиспользуемой земли. К концу 2025 года ввод земель превысил 3 млн га. Площадь неиспользуемых сельхозземель в стране оценивается в более 40 млн га.

По данным Росреестра на 1 января 2026 года, площадь земель сельхозназначения составила 374,2 млн га. В том числе 200,7 млн га занимали сельхозугодья, из которых 118,8 млн га - пашня.