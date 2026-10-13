Поиск

Минобороны РФ заявило об ударах по объектам ВПК и транспорта Украины

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы РФ в течение суток нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, заявили в Минобороны России во вторник.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве добавили, что за сутки также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 142 районах.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 октября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков заявил, что ситуация с "Яндексом" обсуждается в правительстве

 Песков заявил, что ситуация с "Яндексом" обсуждается в правительстве

Москалькова будет представлять Госдуму в Конституционном суде

Россия предупредила НАТО по Калининграду, чтобы альянс не шагнул за край пропасти

Журналист Майкл Наки заочно получил 14 лет колонии по совокупности двух дел

ФСБ сообщила о пресечении атаки БПЛА на военный аэродром в Воронежской области

Территория подразделения "Мираторга" атакована ВСУ в Курской области

В аэропорту Жуковский сняты ограничения на полеты

 В аэропорту Жуковский сняты ограничения на полеты

Свыше 70 БПЛА сбиты над Калужской областью, повреждена школа

В Невинномысске после ночной атаки БПЛА зафиксированы повреждения в промзоне

Минувшей ночью в сторону Московского региона летели 417 БПЛА
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12273 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3888 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 124 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 195 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 148 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов