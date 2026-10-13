Минобороны РФ заявило об ударах по объектам ВПК и транспорта Украины

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы РФ в течение суток нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, заявили в Минобороны России во вторник.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве добавили, что за сутки также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 142 районах.