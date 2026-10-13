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Минобороны РФ заявило о наступлении в центральной и северо-западной частях Доброполья

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России ведут наступление в центральной и северо-западной частях города Доброполье в ДНР, за сутки под контроль перешли 286 зданий, заявили в Минобороны РФ во вторник.

"В районе населенного пункта Доброполье Донецкой Народной Республики штурмовые группы 51-й армии наступали в центральной и северо-западной частях города", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, российские военные за сутки взяли под контроль 286 зданий, в том числе три производственных сооружения, потери ВСУ составили до 65 украинских военнослужащих.

"Частью сил совместно с подразделениями морской пехоты продолжили зачистку взятых под контроль кварталов города и территории шахты "Добропольская"", - заявили в Минобороны РФ.

Минобороны РФ
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