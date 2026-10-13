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Российские военные сообщили о сжатии кольца окружения противника в Харьковской области

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Российские войска в Харьковской области сжимают кольцо окружения противника и расширяют внешнюю зону контроля, сообщает министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля. В кольце окружения ведутся бои за освобождение населённых пунктов Николаевка, Варваровка и Нефедовка Харьковской области", - сказано в сообщении ведомства, распространённом во вторник.

По данным Минобороны, "потери окруженной группировки ВСУ за сутки составили до 60 военнослужащих, автомобиль и пять наземных робототехнических комплексов".

"В ходе боевых действий за овладение населёнными пунктами Приколотное, Котовка и Гогино Харьковской области продолжается расширение внешней зоны контроля", - информирует ведомство.

Также в Харьковской области поражены живая сила и техника двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Великие Проходы, Хотомля, Погорелое, Русская Лозовая, Циркуны и Великий Бурлук, говорится в сводке.

В Сумской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Глухов, Юрьево, Бариловка, Марьино, Конотоп, Никольское и города Сумы, сказано в сообщении.

"Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 270 военнослужащих, танк, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы", - сообщает министерство обороны РФ.

Минобороны РФ
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