Военные заявили о продвижении группировки "Восток" в глубину обороны ВСУ

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Группировка войск "Восток" в течение суток продолжила продвигаться в глубину украинской обороны, нанесла удары по ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, заявили в Минобороны РФ во вторник.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Гавриловка, Тарасовка Днепропетровской области, Дудниково, Заливное, Блакитное и Вольнянка Запорожской области", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, за сутки ВСУ потеряли здесь свыше 240 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.

"Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Кушугум Запорожской области", - проинформировало министерство обороны.

По информации военных, группировкой уничтожены до 40 украинских военнослужащих, 20 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы ВСУ.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Грушевка, Благодатовка, Березовка, Малиевка, Осиново Харьковской области и Волчий Яр ДНР", - сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, потери ВСУ на этих участках составили до 230 военнослужащих, боевая бронированная машина, 17 автомобилей, три артиллерийских орудия и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Краматорск, Семеновка, Славянск и Николаевка ДНР", - сообщили в российском военном ведомстве.

Согласно его данным, в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 31 автомобиль и артиллерийское орудие.

В Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в районах Лимана, Веровки, Белозерского, Святогоровки, Веселой Горы, Марьевки и Новоявленки в ДНР.

В зоне ответственности группировки потери украинских сил составили до 345 военнослужащих, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", семь боевых бронированных машин, восемь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, сказали в министерстве обороны.