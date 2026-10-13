Володин раскритиковал министерства за снижение целей госпрограмм с последующим их перевыполнением

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о недопустимости подхода, при котором российские министерства в течение года снижают целевые показатели государственных программ, а потом их перевыполняют.

"Изучая отчет Счетной палаты в этой части, мы видим, что ряд министерств, как и прежде, позволяют себе корректировать целевые показатели в течение года. Это непозволительно, недопустимо", - сказал Володин на заседании во вторник.

По его словам, зафиксированы следующие системные недостатки: недостижение отдельных результатов госпрограмм, корректировка плановых значений и показателей госпрограмм в сторону ухудшения в течение года, а затем перевыполнение этих заниженных показателей.

Володин считает, что правильно было бы в этой связи дать оценку этим министерствам, направить представление председателю правительства.

Председатель Госдумы привел пример: "в части ведения министерства труда и социальной защиты РФ дважды было скорректировано плановое значение результата, которое они должны были достичь, а затем, в итоге, было перевыполнение более чем в два раза".

По мнению Володина тут "есть предмет для разговора". Он также выразил надежду, что "и министр финансов здесь поддержат позицию Государственной Думы", однако, "одно министерство финансов не справится, поэтому нам важно, чтобы профильные комитеты Госдумы рассматривали данные вопросы".

Госдума на заседании во вторник рассматривает проект закона об исполнении федерального бюджета за 2025 год.