Спасатели предупреждают о сильном шторме возле Южных Курил

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Шторм в Охотском море с высотой волн более 4 м ожидается в четверг возле острова Итуруп (Южные Курилы) Сахалинской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона со ссылкой на Сахалинское управление Росгидрометслужбы в среду.

"С середины дня 15 октября у охотоморского побережья острова Итуруп ожидается сильное волнение 4 м и более. Явление сохранится до вечера 16 октября", - говорится в сообщении.

Спасатели направили экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию администрации Курильского района и Сахалинской службе наблюдения за флотом. Местным жителям и гостям региона советуют держаться на безопасном расстоянии от моря.

Как сообщалось, в среду Сахалинская область окажется под влиянием очередного циклона, который принесет ливни и штормовой ветер, в последующие сутки на реках не исключаются подъемы уровней воды до 1,5 м.