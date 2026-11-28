Девять человек пострадали при атаке БПЛА на автобус "Мираторга" в Брянской области

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил о девяти пострадавших, находившихся в служебном автобусе компании "Мираторг", среди них шесть сотрудников и местные жители.

"В п. Климово украинский дрон-камикадзе атаковал служебный автобус компании "Мираторг". Пострадали девять человек, среди них шесть сотрудников компании и местные жители. Они были доставлены в больницу с осколочными ранениями. Всем назначено амбулаторное лечение", - написал Ковальчук в своем канале в Мах.

Кроме того, в Стародубе беспилотник нанес удар по предприятию. Ранен 34-летний мужчина, медики оказали ему необходимую помощь, сообщил губернатор.

"Всего за прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО уничтожено 506 вражеских БпЛА самолетного типа", - отметил Ковальчук.