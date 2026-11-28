ВСУ атаковали Белгородскую область более 170 раз за минувшие сутки

Пострадали 14 человек

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что за прошедшие сутки ВСУ атаковали регион 173 раза.

"За минувшие сутки боевики ВСУ 173 раза атаковали территорию Белгородской области", - написал Шуваев в своем канале в Мах в субботу.

По словам губернатора, удары были нанесены по Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Губкинскому, Краснояружскому, Корочанскому, Новооскольскому, Ракитянскому и Шебекинскому округам.

"Противник совершил десять артиллерийских обстрелов. Кроме того, четыре раза сбрасывал взрывные устройства с БПЛА", - написал он.

Глава региона также сообщил, что за это время были подавлены и сбиты 272 беспилотника.

"В Белгородском, Борисовском, Валуйском, Грайворонском и Шебекинском округах пострадали 14 человек, включая подростка. Девять из них госпитализированы, двое в тяжелом состоянии. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сообщил Шуваев.