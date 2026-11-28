ВСУ ночью атаковали промышленные объекты Самарской области

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Атаку беспилотников на промышленные объекты отражали минувшей ночью в Самарской области, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале в Max.

"Сегодня ночью враг предпринял очередную попытку атаки промышленных объектов Самарской области. Благодарю наших отважных защитников, которые отражали нападение ВСУ", - написал Федорищев.

По оперативной информации главы региона, погибших и пострадавших нет.

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