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Военные РФ заявили об уничтожении более 190 пунктов управления беспилотниками ВСУ

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Группировки войск "Север", "Запад", "Восток" и "Южная" в течение суток уничтожили 191 пункт управления беспилотной авиацией ВСУ, заявили российские военные в среду.

"Вскрыты и уничтожены 52 пункта управления БПЛА, семь станций спутниковой связи Starlink, 40 робототехнических комплексов и два полевых склада боеприпасов", - сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Иван Бигма.

По словам представителя группировки "Восток" Дмитрия Миськова, за сутки группировка уничтожила 57 беспилотников самолетного типа и 37 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ.

"Южная" группировка войск в течение суток уничтожила 62 пункта управления беспилотниками ВСУ, 79 наземных робототехнических комплексов, 81 антенну связи и БПЛА, заявил представитель группировки Вадим Астафьев.

Группировка войск "Север" в течение суток уничтожила 40 пунктов управления БПЛА, 147 беспилотников самолетного типа и 35 тяжелых боевых дронов R-18, сказал представитель группировки Василий Межевых.

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