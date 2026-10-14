Таджикистан и Всемирный банк обсудили развитие экспортного потенциала страны

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU -Агентство по экспорту Таджикистана и делегация миссии Группы Всемирного банка (ВБ) обсудили реализацию Программы развития поставщиков и экспорта на 2026-2028 годы, а также начало деятельности "Школы экспорта" при Агентстве, сообщил пресс-центр ведомства.

Программа развития поставщиков и экспорта на 2026-2028 годы направлена на развитие экспортной деятельности и укрепление потенциала отечественных поставщиков. Ее реализация рассматривается в контексте расширения возможностей национальных предприятий для выхода на внешние рынки и развития частного сектора.

Отдельное внимание на встрече было уделено началу деятельности "Школы экспорта" при Агентстве по экспорту Таджикистана. Эта инициатива призвана способствовать развитию практических знаний и компетенций в сфере экспортной деятельности, а также повышению готовности отечественных предпринимателей и производителей к работе на внешних рынках.

Представители миссии Группы ВБ высоко оценили ход реализации программы и дальнейшие инициативы Агентства, подчеркнув их значение для развития частного сектора и укрепления экспортного потенциала Таджикистана.

По итогам встречи стороны договорились последовательно укреплять рабочие контакты для обеспечения своевременного выполнения намеченных планов.