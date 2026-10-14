В Ростовской области ночью сбили более 160 БПЛА

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Свыше 160 беспилотников уничтожено в ночь на среду в Ростовской области, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

"Минувшей ночью Ростовская область подвергалась массированной воздушной атаке, в ходе отражения которой было уничтожено и подавлено более 160 БПЛА в городе Каменске-Шахтинском и восьми районах области: Каменском, Кашарском, Миллеровском, Морозовском, Тарасовском, Тацинском, Чертковском, Шолоховском", - сообщил губернатор в мессенджере Max.

Информация о пострадавших и последствиях на земле не поступала, будет уточняться, добавил Слюсарь.