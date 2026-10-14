Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3%

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в среду сохранил восходящий импульс предыдущего дня на фоне общего оптимизма после достигнутого на прошлой неделе соглашения между президентами США и России о поставках российского дизеля в Штаты и на международные рынки; фактором поддержки также выступает дорогая нефть (декабрьский фьючерс на Brent торгуется выше $106 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов подросли на 0,3%.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2426,42 пункта (+0,3%), индекс РТС - 911,41 пункта (+0,3%) Из индексных акций лидируют в росте бумаги "Аэрофлота" (+1,1%), "Яндекса" (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,7%), "Полюса" (+0,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 14 октября, составляет 83,8675 руб. (-4,78 копейки).

Подорожали также акции "Хэдхантера" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,4%), АФК "Система" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "НЛМК" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "Русала" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "ИКС 5" (+0,2%), Сбербанка (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), "ФосАгро" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%).

Подешевели акции "Группы компаний ПИК" (-0,4%), "Газпрома" (-0,2%), "ММК" (-0,2%).

Вклад повышения тарифов ЖКХ в инфляцию в России можно будет оценить на основе полных данных за октябрь, недельные показатели не показывают всю картину, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. "Мы дождёмся полных данных за октябрь и на основании этого оценим (вклад индексации тарифов в инфляцию - ИФ)", - сообщил он журналистам в Госдуме.

Также Заботкин отметил, что инфляция в РФ в III квартале оказалась немного выше ожиданий. Банк России учтет это в октябрьском прогнозе (опорное заседание ЦБ состоится 23 октября - прим ИФ).

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что соглашение Вашингтона и Москвы по дизельному топливу необходимо для мирового рынка. "Это сделка по дизелю не для нас. Это сделка для мирового рынка, потому что мировой рынок страдает от высоких цен", - сказал он журналистам.

По мнению Трампа, соглашение с Россией принесло результаты. "Эта сделка помогла снизить цены", - заявил он.

В то же время Трамп отметил, что йеменские хуситы, активизировав боевые действия, пытаются спровоцировать рост цен на нефть в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США. "Хуситы наносят удары по Саудовской Аравии и намеренно пытаются поднять цены на нефть, вероятно, в преддверии выборов в США", - написал он во вторник в соцсети Truth Social.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Максим Абрамов, поддержку рынку оказывают сообщения об обсуждении возможных условий мирного соглашения по Украине, включая прекращение боевых действий по текущей линии фронта и потенциальную отмену антироссийских санкций. Участники рынка могут воспринимать эти известия как позитивный сигнал относительно перспектив дипломатического урегулирования. В то же время более сильный рост сдерживают заявления замглавы МИД РФ Сергея Рябкова об отсутствии конкретных договоренностей о трехсторонней встрече России, США и Украины, что указывает на сохранение геополитической неопределенности.

Индекс МосБиржи закрепляется выше 2400 пунктов и в случае дальнейшего улучшения настроений может достичь уровня сопротивления в районе 2500 пунктов, пробой которого откроет новые горизонты роста. Однако при ухудшении новостного фона индекс может вернуться в диапазон 2200-2350 пунктов, полагает аналитик.

В США накануне индексы акций снизились на 0,02-0,35% во главе с Dow, подешевели бумаги крупных банков и чипмейкеров. Одной из причин этого стало то, что глава Broadcom Хок Тан сравнил часть инвестиционных потоков в сектор с "игрой в казино". Кроме того, сообщения о технологических достижениях китайского производителя чипов памяти CXMT усилили опасения относительно растущей конкуренции в этой отрасли, отмечают эксперты.

Аналитики прогнозируют, что прибыль компаний из S&P 500 в июле-сентябре выросла в среднем на 30,6% относительно того же периода прошлого года, по данным LSEG.

В Азии утром в среду преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, австралийский ASX просел на 0,6%, южнокорейский Kospi вырос на 1,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,01%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,2%), слабо плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,3%).

На нефтяном рынке утром в среду цены также растут.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 07:01 по Москве в среду составила $106,29 за баррель (+0,6% и -0,9% во вторник), цена ноябрьского фьючерса на WTI - $94,7 за баррель (+0,6% и +0,4% накануне).

Атаки на международный аэропорт Эр-Рияда и танкеры вблизи Ормузского пролива привели к усилению опасений в отношении безопасности инфраструктуры и транспортных маршрутов в районе Персидского залива, сообщил накануне портал Trading Economics.

Контейнеровоз и танкер в Ормузском проливе попали под обстрел, сообщило во вторник Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Тем временем аналитики ОПЕК повысили прогноз роста мирового спроса на нефть в следующем году на 190 тыс. баррелей в сутки - до 2,55 млн б/с, отметив необходимость восполнения запасов, истощенных из-за конфликта на Ближнем Востоке. Они также шестой месяц подряд понизили прогноз на текущий год и теперь ожидают увеличения спроса всего лишь на 0,18 млн б/с вместо 0,38 млн б/с, согласно опубликованному во вторник отчету.