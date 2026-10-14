20 БПЛА уничтожено в Калужской области

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Два десятка беспилотников нейтрализовано в Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша утром в среду.

"Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 20 БПЛА над территориями Боровского, Малоярославецкого и Сухиничского муниципальных округов, Куйбышевского района, а также на окраинах Калуги и Обнинска", - уточнил Шапша в мессенджере Max.

На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, добавил Шапша.