Нижегородский аэропорт принял 15 рейсов, летевших в Москву

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Аэропорт Нижнего Новгорода ("Чкалов") принял полтора десятка авиарейсов, следовавших в аэропорты Москвы, сообщает пресс-служба нижегородского авиаузла в среду.

"В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов, вводившимися минувшей ночью в Москве, аэропорт "Чкалов" в качестве главного запасного аэропорта московского авиаузла принял 15 рейсов, направлявшихся в столичные аэропорты", - говорится в сообщении.

С пассажирами работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта, им выдаются еда и напитки.

Все службы аэропорта "Чкалов" работают в усиленном режиме.